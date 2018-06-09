Сборная России завоевала золото в каноэ-четвёрке на 500 метров на ЧЕ по гребле

Сборная России по гребле завоевала золото в каноэ-четвёрке на дистанции 500 метров на чемпионате Европы в Белграде.

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© Ondrej Hajek/CTK

В составе сборной России выступили Павел Петров, Виктор Мелантьев, Михаил Павлов и Иван Штыль. Они преодолели дистанцию за 1 минуту 29,155 секунды. Второе место заняла сборная Украины (Юрий Вандюк, Олег Боровик, Андрей Рыбачук, Александр Сивков) с отставанием 1,786 секунды. Третьей финишировала сборная Польши (Виктор Глазунов, Михал Лубневский, Арсен Сливинский, Марцин Гжибовский) с отставанием 1,853 секунды. Россияне завоевали первое золото на проходящем первенстве Европы в Белграде. Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова сообщила, что процесс передачи бронзовой медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро российскому каноисту Илье Штокалову займёт несколько недель.