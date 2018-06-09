Глава WADA посвящён в рыцари Большого креста ордена Британской империи

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди удостоен звания рыцаря Большого креста ордена Британской империи.

77-летний шотландец отмечен за заслуги в области спорта, сообщает BBC. С 1992 по 2005 год он руководил Национальным олимпийским комитетом (НОК) Великобритании. В 2014 году Риди возглавил WADA.

Распоряжением королевы Великобритании рыцарский титул получил бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш. Офицерами ордена также стали чемпион мира в тяжёлом весе боксёр Энтони Джошуа, двукратная олимпийская чемпионка по скелетону Лиззи Ярнольд, а также бывший футболист сборной Англии Джермейн Дефо.

Ранее бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер, лучший бомбардир в истории Английской премьер-лиги, был награждён орденом Британской империи.