Глава WADA посвящён в рыцари Большого креста ордена Британской империи

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди удостоен звания рыцаря Большого креста ордена Британской империи.
Глава WADA посвящён в рыцари Большого креста ордена Британской империи
  • Reuters

77-летний шотландец отмечен за заслуги в области спорта, сообщает BBC. С 1992 по 2005 год он руководил Национальным олимпийским комитетом (НОК) Великобритании. В 2014 году Риди возглавил WADA.

Распоряжением королевы Великобритании рыцарский титул получил бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш. Офицерами ордена также стали чемпион мира в тяжёлом весе боксёр Энтони Джошуа, двукратная олимпийская чемпионка по скелетону Лиззи Ярнольд, а также бывший футболист сборной Англии Джермейн Дефо.

Ранее бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер, лучший бомбардир в истории Английской премьер-лиги, был награждён орденом Британской империи.

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