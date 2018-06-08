Орлов: думаю, сейчас в России все с ума сходят

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился эмоциями от победы своей команды в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я заранее этот момент не представлял, хотя в голове крутилось очень много мыслей. Выиграть сегодня хотелось очень сильно. Это же Кубок Стэнли, приз, к которому стремятся все хоккеисты», — приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ.

По его словам, в команду никто не верил, однако она смогла доказать, что достойна победы.

«Спасибо всем болельщикам и родным. Это невероятное ощущение. Думаю, что в России сейчас тоже все с ума сходят», — подчеркнул Орлов.

Он добавил, что команда будет праздновать по-максимуму.

Ранее сообщалось, что Овечкин играл в финале Кубка Стэнли в нагруднике c эмблемой ярославского «Локомотива».