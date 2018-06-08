Кузнецов поделился эмоциями от победы в финале Кубка Стэнли

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о своих эмоциях после победы в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«После финальной сирены я ожидал каких-то сумасшедших эмоций, но почувствовал опустошение. Я мечтал о Кубке Стэнли, хотел показать его друзьям и семье. Это невероятно, но в первые минуты после победы просто невозможно ничего говорить», — приводит слова Кузнецова The Washington Post.

Комментируя свою успешную игру в плей-офф, Кузнецов заявил, что ему было нетрудно хорошо действовать в той пятёрке, в которой он оказался.

«Когда все делятся шайбой и играют друг на друга, а не поступают эгоистично, то не так трудно создавать хорошие моменты. Что касается Овечкина, то для него эта победа — особенный момент, очень эмоциональный», — добавил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что Кузнецов стал лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Стэнли в сезоне-2017/18.