Испанцы Рианчо и Гомес вошли в тренерский штаб ФК «Спартак»

Испанские специалисты Рауль Рианчо и Висенте Гомес вошли в тренерский штаб московского футбольного клуба «Спартак».

Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракты с ними рассчитаны на один сезон.

Рианчо на протяжении двух лет входил в тренерский штаб сборной Украины. Он также занимал пост ассистента киевского «Динамо» и тренера по физподготовке казанского «Рубина».

Гомес в прошедшем сезоне был помощником Сергея Реброва, который руководит клубом из Саудовской Аравии «Аль-Ахли».

Ранее сообщалось, что «Ростов» выкупил футболиста Гулиева у «Спартака».