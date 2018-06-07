Испанцы Рианчо и Гомес вошли в тренерский штаб ФК «Спартак»
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Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Контракты с ними рассчитаны на один сезон.
Рианчо на протяжении двух лет входил в тренерский штаб сборной Украины. Он также занимал пост ассистента киевского «Динамо» и тренера по физподготовке казанского «Рубина».
Гомес в прошедшем сезоне был помощником Сергея Реброва, который руководит клубом из Саудовской Аравии «Аль-Ахли».
Ранее сообщалось, что «Ростов» выкупил футболиста Гулиева у «Спартака».