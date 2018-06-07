Испанцы Рианчо и Гомес вошли в тренерский штаб ФК «Спартак»

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Испанские специалисты Рауль Рианчо и Висенте Гомес вошли в тренерский штаб московского футбольного клуба «Спартак».
Испанцы Рианчо и Гомес вошли в тренерский штаб ФК «Спартак»
  • © Официальный сайт ФК «Динамо» (Киев)

Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракты с ними рассчитаны на один сезон.

Рианчо на протяжении двух лет входил в тренерский штаб сборной Украины. Он также занимал пост ассистента киевского «Динамо» и тренера по физподготовке казанского «Рубина».

Гомес в прошедшем сезоне был помощником Сергея Реброва, который руководит клубом из Саудовской Аравии «Аль-Ахли».

Ранее сообщалось, что «Ростов» выкупил футболиста Гулиева у «Спартака».

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