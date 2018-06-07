Уругвайский футболист «Краснодара» указал на несоответствие зарплаты российских игроков уровню мастерства

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился мнением о российских футболистах.

«Все русские футболисты хорошо подготовлены физически, разница с Южной Америкой в основном заключается в технике. Местные игроки — крепкие парни, некоторые почти как роботы. В команде есть сильные игроки, например, Фёдор Смолов», — цитирует Перейру Zona Mixta.

Бразилец также указал на несоответствие заработной платы российского футболиста и уровня игры.

«На своём рынке они получают деньги, далёкие от реальных. Возможно, есть русские игроки, которые зарабатывают большие деньги (считай, как Мохаммед Салах в «Ливерпуле»), но при этом разница в классе просто космическая», — заявил Перейра.

Он также добавил, что в русских футболистах преобладают физические качества, нежели душевные.

Ранее полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал, кто виноват в отставке с поста главного тренера команды Игоря Шалимова.