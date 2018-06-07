«Голден Стэйт» одержал третью победу над «Кливлендом» в финале плей-офф НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» на выезде переиграл «Кливленд Кавальерс» в третьем матче серии финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 110:102.

В составе «Голден Стэйт» самым результативным стал Кевин Дюрэнт, набравший 43 очка и совершивший 13 подборов.

У «Кливленда» трипл-дабл оформил Леброн Джеймс (33 очка, 11 передач и 10 подборов). Одноклубник Джеймса Кевин Лав отметился 20 очками и 13 подборами.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-0 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч соперники проведут в Кливленде 8 июня.

Ранее форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс вышел на второе место по количеству очков в финалах НБА.