«Голден Стэйт» одержал третью победу над «Кливлендом» в финале плей-офф НБА
Встреча завершилась со счётом 110:102.
В составе «Голден Стэйт» самым результативным стал Кевин Дюрэнт, набравший 43 очка и совершивший 13 подборов.
У «Кливленда» трипл-дабл оформил Леброн Джеймс (33 очка, 11 передач и 10 подборов). Одноклубник Джеймса Кевин Лав отметился 20 очками и 13 подборами.
Счёт в серии до четырёх побед стал 3-0 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч соперники проведут в Кливленде 8 июня.
Ранее форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс вышел на второе место по количеству очков в финалах НБА.