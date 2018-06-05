Петербургский ФК «Динамо» переедет в Сочи для выступления в ФНЛ

Генеральный директор санкт-петербургского «Динамо» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб переедет в Сочи, где будет проводить домашние матчи в рамках первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Команда переезжает в Сочи. Как только станет известно по поводу названия клуба, то мы сразу отправим уведомление об этом в лигу. Название мы обсуждаем, чтобы наши пожелания совпадали с пожеланиями администрации города», — приводит слова Рубашко ТАСС.

Отмечается, что домашней ареной клуба станет стадион «Фишт», построенный к Олимпиаде-2012, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее сообщалось, что ФНЛ утвердила состав участников сезона-2018/19.