Петербургский ФК «Динамо» переедет в Сочи для выступления в ФНЛ
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«Команда переезжает в Сочи. Как только станет известно по поводу названия клуба, то мы сразу отправим уведомление об этом в лигу. Название мы обсуждаем, чтобы наши пожелания совпадали с пожеланиями администрации города», — приводит слова Рубашко ТАСС.
Отмечается, что домашней ареной клуба станет стадион «Фишт», построенный к Олимпиаде-2012, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
Ранее сообщалось, что ФНЛ утвердила состав участников сезона-2018/19.