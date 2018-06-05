Трамп отменил приём чемпионов НФЛ из-за протеста игроков во время гимна США

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Президент США Дональд Трамп отменил приём в Белом доме чемпионов Национальной футбольной лиги (NFL) клуб «Филадельфия Иглз» из-за отказа большинства игроков команды принять приглашение.
Трамп отменил приём чемпионов НФЛ из-за протеста игроков во время гимна США
  • ©Patrick Kelley
  • globallookpress.com

Трамп высказал недовольство, что футболисты «Филадельфии» проявили неуважение к гимну США. В 2016 году в знак протеста против полицейского насилия в стране квотербек «Сан-Франциско» Колин Каперник встал на одно колено во время звучания национального гимна. Многие футболисты в США поддержали акцию протеста, в том числе футболисты «Филадельфии». В мае руководство НФЛ предложило спортсменам оставаться в раздевалке во избежание штрафов за слушание гимна, стоя на одном колене.

«Филадельфия Иглз» была приглашена в Белый дом. К сожалению, только небольшое число игроков решило прийти, поэтому мы отменяем визит. Находиться в раздевалке во время исполнения нашего национального гимна — это неуважение к нашей стране, так же как и вставание на колено. Извините», — написал Трамп в своём Twitter.

Ранее американский вице-президент Майк Пенс демонстративно покинул матч Национальной футбольной лиги (НФЛ) после того, как игроки отказались вставать при исполнении национального гимна США.

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