Президент «Реала» подарил Порошенко игровую майку с первым номером

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Президент Украины Пётр Порошенко приехал в Мадрид с визитом к президенту футбольного клуба «Реал» Флорентино Пересу.
Президент «Реала» подарил Порошенко игровую майку с первым номером
  • © president.gov.ua

Порошенко посетил домашний стадион «Реала» — «Сантьяго Бернабеу», а также побывал в клубном музее. Президент Украины поздравил мадридский клуб с победой в Лиге чемпионов, финал которого проходил в столице Украины — Киеве.

«Поздравил президента «Реала» Флорентино Переса с исторической победой команды — 13-м кубком чемпионов Европы по футболу. Приятно, что господин Перес высоко оценил организационный уровень, который обеспечила Украина для проведения финала Лиги чемпионов», – написал Порошенко на своей странице в Twitter.

Перес, в свою очередь, подарил Порошенко игровую майку клуба с фамилией на спине и первым номером.

Ранее Порошенко поздравил мадридский «Реал» с победой в финале Лиги чемпионов, который прошёл в Киеве.

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