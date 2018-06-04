Тарпищев считает, что травма Уильямс дала Шараповой преимущество на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал травму американки Серены Уильямс, с которой на стадии 1/8 финала турнира «Ролан Гаррос» должна была встретиться Мария Шарапова.

«Может быть, у Серены действительно травма, ведь накануне она играла в паре, и счёт в конце был неестественный. В любом случае для Шараповой такое развитие событий — хорошо», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Он выразил мнение, что в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Шарапова, вероятнее всего, будет играть с Гарбинье Мугурусой, которая является серьёзным соперником.

«Шарапова получила чистый отдых в середине турнира — это позитивно для неё и физически, и психологически», — добавил Тарпищев.

Ранее сообщалось, что Шарапова вышла в четвертьфинал теннисного турнира «Ролан Гаррос», где сыграет с победительницей пары Гарбинье Мугуруса — Леся Цуренко.