СМИ: Тренер «Хоффенхайма» Нагельсман отклонил предложение «Реала»

Короткая ссылка
Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман отклонил предложение мадридского «Реала» возглавить команду после ухода Зинедина Зидана.

Нагельсман решил остаться в «Хоффенхайме», сообщает Marca cо ссылкой на Bild.

Немецкий клуб под руководством 30-летнего специалиста впервые в своей истории занял третье место в Бундеслиге и сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Нагельсман связан контрактом с «Хоффенхаймом» до 2022 года, однако, по информации источника, может проводить переговоры с другими клубами по окончании сезона-2018/19.

Ранее мадридский «Реал» отказался от намерения пригласить на пост главного тренера команды аргентинского специалиста Маурисио Почеттино, возглавляющего лондонский «Тоттенхэм Хотспур».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить