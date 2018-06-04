СМИ: Тренер «Хоффенхайма» Нагельсман отклонил предложение «Реала»

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман отклонил предложение мадридского «Реала» возглавить команду после ухода Зинедина Зидана.

Нагельсман решил остаться в «Хоффенхайме», сообщает Marca cо ссылкой на Bild.

Немецкий клуб под руководством 30-летнего специалиста впервые в своей истории занял третье место в Бундеслиге и сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Нагельсман связан контрактом с «Хоффенхаймом» до 2022 года, однако, по информации источника, может проводить переговоры с другими клубами по окончании сезона-2018/19.

Ранее мадридский «Реал» отказался от намерения пригласить на пост главного тренера команды аргентинского специалиста Маурисио Почеттино, возглавляющего лондонский «Тоттенхэм Хотспур».