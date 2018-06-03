Гандболистка сборной России Ильина объявила о приостановлении спортивной карьеры

Олимпийская чемпионка по гандболу в составе сборной России Екатерина Ильина объявила о приостановке своей спортивной карьеры.

«Боль и мучения уже выше моих сил, мне необходимо лечение и восстановление. Жизнь всё-таки одна, и я сделала для своей любимой игры всё, что смогла, но сейчас в силу этих обстоятельств вынуждена приостановить свою карьеру. Я хочу поблагодарить всех за годы совместной работы и крепкой дружбы. Я надеюсь восстановить здоровье и вернуться», — приводит слова Ильиной ТАСС.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу победила команду Австрии и квалифицировалась на ЧЕ-2018.