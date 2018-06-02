Шлеменко прокомментировал своё поражение от Силвы на турнире M-1 Challenge 93

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал своё поражение от бразильца Бруно Силвы на турнире M-1 Challenge 93 в Челябинске.

«После первой минуты я почему-то расслабился. Можно сказать, наплевал на бой. Точно помню, что неплохо попал в начале и подумал: похоже, поединок в кармане», — приводит слова Шлеменко «Чемпионат».

Он отметил, что такой боец, как Силва, способен решить исход поединка одним ударом.

«Он зацепил меня тем корявым ударом у сетки. Я не смог быстро оправиться, а Силва продолжил атаку, пока рефери не решил обо мне позаботиться и не вмешался в бой», — добавил россиянин.

Ранее сообщилось, что Шлеменко планирует провести последний бой в Bellator осенью.

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