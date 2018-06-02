Женская сборная России по водному поло стала бронзовым призёром Суперфинала Мировой лиги в китайском Куншане.

В матче за третье место россиянки одержали победу над сборной Канады со счётом 7:6.

В финале встретятся команда Нидерландов и сборная США, обыгравшая в полуфинале Россию.

Ранее женская сборная России по водному поло переиграла национальную команду Испании в четвертьфинальном матче Суперфинала Мировой лиги.