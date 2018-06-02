Женская сборная России по водному поло стала бронзовым призёром Суперфинала Мировой лиги

Короткая ссылка
Женская сборная России по водному поло стала бронзовым призёром Суперфинала Мировой лиги в китайском Куншане.

В матче за третье место россиянки одержали победу над сборной Канады со счётом 7:6.

В финале встретятся команда Нидерландов и сборная США, обыгравшая в полуфинале Россию.

Ранее женская сборная России по водному поло переиграла национальную команду Испании в четвертьфинальном матче Суперфинала Мировой лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Летние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить