Женская сборная России по водному поло стала бронзовым призёром Суперфинала Мировой лиги
Женская сборная России по водному поло стала бронзовым призёром Суперфинала Мировой лиги в китайском Куншане.
В матче за третье место россиянки одержали победу над сборной Канады со счётом 7:6.
В финале встретятся команда Нидерландов и сборная США, обыгравшая в полуфинале Россию.
Ранее женская сборная России по водному поло переиграла национальную команду Испании в четвертьфинальном матче Суперфинала Мировой лиги.
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