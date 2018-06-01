В России планируют создать 70 центров подготовки футболистов
Как рассказал Зорков, внутри РФС совместно с партнёрами проводят программу «Поиск талантов», посвящённую работе с талантливыми детьми, которые в перспективе могут раскрыться и попасть в большой футбол, национальные команды.
«Также будет выстраиваться система центров подготовки футболистов по всей России. Мы планируем создавать порядка 70 таких центров. И будем привлекать в эти центры детей, осматривать их, обучать, улучшать персональные навыки», — сообщил он.
Зорков уточнил, что программа действует для возрастной категории с 8 до 18 лет.
Ранее m24 сообщало, что в Москве планируют построить шесть футбольных полей до 2020 года.