Гимнастка Мустафина хотела бы, чтобы дочь пошла по её стопам

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, которая в июне 2017 года стала мамой, рассказала о желании, чтобы дочь Алиса пошла по её стопам.

«Да, честно говоря, я бы очень этого хотела. Разумеется, настаивать и заставлять что-либо делать силой не буду, но уже планирую отдать её в гимнастику, когда придёт время. Это связано с тем, что я по себе знаю, насколько занятия спортом в юном возрасте помогают впоследствии во взрослой жизни, закаляют характер, учат преодолевать себя, свою лень, формируют внутренний стержень», — сказала Мустафина в беседе с корреспондентом RT.

Ранее сообщалось, что гимнастка Мустафина сообщила о разводе с бобслеистом Зайцевымю