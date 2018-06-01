Гимнастка Мустафина хотела бы, чтобы дочь пошла по её стопам
«Да, честно говоря, я бы очень этого хотела. Разумеется, настаивать и заставлять что-либо делать силой не буду, но уже планирую отдать её в гимнастику, когда придёт время. Это связано с тем, что я по себе знаю, насколько занятия спортом в юном возрасте помогают впоследствии во взрослой жизни, закаляют характер, учат преодолевать себя, свою лень, формируют внутренний стержень», — сказала Мустафина в беседе с корреспондентом RT.
Ранее сообщалось, что гимнастка Мустафина сообщила о разводе с бобслеистом Зайцевымю