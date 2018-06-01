Мужская сборная России по волейболу обыграла Австралию в матче Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над национальной командой Австралии в первом матче второго этапа Лиги наций.

Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 18:25, 25:22).

Самым результативным игроком поединка стал Егор Клюка, набравший 17 очков.

На втором этапе Лиги наций в Болгарии россияне сыграют с хозяевами турнира и сборной Сербии.

В общей турнирной таблице сборная России поднялась на второе место с тремя победами и одним поражением, набрав девять очков.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу обыграла Бельгию в матче Лиги наций.