Мужская сборная России по волейболу обыграла Австралию в матче Лиги наций

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Мужская сборная России по волейболу одержала победу над национальной командой Австралии в первом матче второго этапа Лиги наций.

Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 18:25, 25:22).

Самым результативным игроком поединка стал Егор Клюка, набравший 17 очков.

На втором этапе Лиги наций в Болгарии россияне сыграют с хозяевами турнира и сборной Сербии.

В общей турнирной таблице сборная России поднялась на второе место с тремя победами и одним поражением, набрав девять очков.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу обыграла Бельгию в матче Лиги наций.

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