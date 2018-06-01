Кононов рассказал, как долго будет работать в «Арсенале»

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Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов сообщил, на какой срок рассчитано его соглашение с клубом.
Кононов рассказал, как долго будет работать в «Арсенале»
  • Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов
  • globallookpress.com

«Срок контракта — на один год. И если всё будет нормально, буду и дальше работать. Я обращал внимание, как клуб развивается. Хочу достигнуть с клубом результата, прогресса», — приводит слова Кононова РИА Новости.

Он отметил, что приглашение возглавить «Арсенал» стало для него неожиданным.

«Было неожиданно получить приглашение. Я не знал нюансов по поводу контракта Миодрага Божовича. Не был готов, у меня были другие планы», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» объявил о назначении Кононова главным тренером команды.

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