Глава МОК поздравил Позднякова с победой на выборах президента ОКР
Бах отметил доверие членов российского олимпийского движения к Позднякову. По мнению президента МОК, это является необходимым залогом для дальнейшей успешной деятельности нового руководителя ОКР, сообщает пресс-служба ОКР.
МОК выразил готовность к продолжению активного сотрудничества с ОКР, а также к необходимой поддержке нового руководства российской организации на благо развития олимпийского движения.
Ранее почётный президент ОКР Александр Жуков заявил, что у нового главы организации Станислава Позднякова есть все шансы, чтобы претендовать на избрание в члены МОК.