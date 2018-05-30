Глава МОК поздравил Позднякова с победой на выборах президента ОКР

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поздравил Станислава Позднякова с победой на выборах президента Олимпийского комитета России (ОКР).

Бах отметил доверие членов российского олимпийского движения к Позднякову. По мнению президента МОК, это является необходимым залогом для дальнейшей успешной деятельности нового руководителя ОКР, сообщает пресс-служба ОКР.

МОК выразил готовность к продолжению активного сотрудничества с ОКР, а также к необходимой поддержке нового руководства российской организации на благо развития олимпийского движения.

Ранее почётный президент ОКР Александр Жуков заявил, что у нового главы организации Станислава Позднякова есть все шансы, чтобы претендовать на избрание в члены МОК.