Глава МОК поздравил Позднякова с победой на выборах президента ОКР

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поздравил Станислава Позднякова с победой на выборах президента Олимпийского комитета России (ОКР).

Бах отметил доверие членов российского олимпийского движения к Позднякову. По мнению президента МОК, это является необходимым залогом для дальнейшей успешной деятельности нового руководителя ОКР, сообщает пресс-служба ОКР.

МОК выразил готовность к продолжению активного сотрудничества с ОКР, а также к необходимой поддержке нового руководства российской организации на благо развития олимпийского движения.

Ранее почётный президент ОКР Александр Жуков заявил, что у нового главы организации Станислава Позднякова есть все шансы, чтобы претендовать на избрание в члены МОК.

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