Женская сборная России по волейболу победила Турцию в матче Лиги наций

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Женская сборная России по волейболу победила национальную команду Турции в матче Лиги наций.

Россиянки одержали победу в пяти партиях — 3:2 (25:23, 19:25, 23:25, 25:20, 15:11).

В составе сборной России самой результативной стала Ирина Воронкова, набравшая 20 очков.

31 мая Россия сыграет с Бельгией.

Ранее российские волейболистки проиграли команде Сербии в матче Лиги наций.

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