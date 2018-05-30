Заммэра Москвы Хуснуллин рассказал о сроках открытия стадиона ФК «Динамо»

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Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина будет открыт в столице до конца 2018 года.

«Москва стала футбольной столицей мира. Потому что мы, во-первых, при реконструкции смогли полностью сохранить внешний вид стадиона «Лужники» и при этом сделать его современным», — приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Он отметил, что инспекторы Международной федерации футбола (ФИФА) признают «Лужники» одним из удачных проектов реконструкции и восстановления стадионов в мире.

«Мы три года назад получили стадион «Спартак», у нас прекрасный стадион ЦСКА. До конца года будет введён ещё один футбольный стадион — «Динамо», — добавил Хуснуллин.

Вместимость арены составит около 26 тыс. зрителей. Стадион будет располагаться под одной крышей с «ВТБ Ареной» — дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.

Ранее гендиректор «Уфы» рассказал о визите комиссии УЕФА на стадион клуба.

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