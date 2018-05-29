Вяльбе прокомментировала избрание Позднякова главой ОКР

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала избрание Станислава Позднякова новым главой Олимпийского комитета России (ОКР).

«Поздравляю Станислава Алексеевича. Я с высокой трибуны выступала в его поддержку. Мы отработали вместе трудные, жесточайшие два », — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Она отметила высокую самоотдачу и работоспособность нового главы ОКР.

«Он реально рабочая лошадь, он был доступен для нас 24 часа в сутки. Ежедневно на работе, что очень важно. Надеемся, что он продолжит в том же духе», — добавила глава ФЛГР

Ранее Александр Жуков высказал мнение, что у Позднякова есть все шансы быть избранным в члены МОК.

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