Выдающиеся российские футболисты побывали в Сирии

Звёзды российского футбола разных лет в том числе Евгений Алдонин, Роман Павлюченко, Дмитрий Ананко, Сергей Юран побывали на территории пункта материально-технического обеспечения Тартус и авиабазы Хмеймим в Сирии.

Отмечается, что специально для спортсменов была организована экскурсия по сторожевому кораблю «Ярослав Мудрый».

Гостям рассказали о работе палубной авиации на примере корабельного многоцелевого вертолёта КА-27. Также футболистам показали авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

«Я (в Сирии. — RT) в первый раз. В основном всё из новостей смотрели. Конечно, переживали за ребят. И побывать здесь, конечно, большое счастье. Поступило предложение, я даже не раздумывал», — рассказал в прошлом нападающий сборной России по футболу, главный тренер ФК «Зоркий» Сергей Юран.

После экскурсии футболисты и российские военнослужащие провели товарищеский матч, который завершился со счётом 3:1 в пользу профессионалов.

«Для нас это очень значимое событие. Спорт и спортивный дух для нас очень важны», — рассказал заместитель командующего группировкой войск Вооружённых сил России в Сирии по работе с личным составом Александр Манаков.

Позднее футболисты провели ещё один матч на территории авиабазы Хмеймим. Игра завершилась со счётом 5:5.

«Данная акция в преддверии чемпионата мира по футболу как раз показывает, что спорт находится вне политики, спорт важен и нужен везде и спорт людей объединяет», — заявила советник департамента культуры Минобороны России Дарья Борисова.

В 2016 году художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев выступил с симфоническим оркестром в освобождённой от боевиков Пальмире.