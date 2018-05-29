Выдающиеся российские футболисты побывали в Сирии
Отмечается, что специально для спортсменов была организована экскурсия по сторожевому кораблю «Ярослав Мудрый».
Гостям рассказали о работе палубной авиации на примере корабельного многоцелевого вертолёта КА-27. Также футболистам показали авиационный ракетный комплекс «Кинжал».
«Я (в Сирии. — RT) в первый раз. В основном всё из новостей смотрели. Конечно, переживали за ребят. И побывать здесь, конечно, большое счастье. Поступило предложение, я даже не раздумывал», — рассказал в прошлом нападающий сборной России по футболу, главный тренер ФК «Зоркий» Сергей Юран.
После экскурсии футболисты и российские военнослужащие провели товарищеский матч, который завершился со счётом 3:1 в пользу профессионалов.
«Для нас это очень значимое событие. Спорт и спортивный дух для нас очень важны», — рассказал заместитель командующего группировкой войск Вооружённых сил России в Сирии по работе с личным составом Александр Манаков.
Позднее футболисты провели ещё один матч на территории авиабазы Хмеймим. Игра завершилась со счётом 5:5.
«Данная акция в преддверии чемпионата мира по футболу как раз показывает, что спорт находится вне политики, спорт важен и нужен везде и спорт людей объединяет», — заявила советник департамента культуры Минобороны России Дарья Борисова.
В 2016 году художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев выступил с симфоническим оркестром в освобождённой от боевиков Пальмире.