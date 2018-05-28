Точный бросок Джима на последней секунде овертайма принёс УНИКСу победу над «Нижним Новгородом» в матче Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС обыграл «Нижний Новгород» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась в овертайме со счётом 95:94.

В составе УНИКСа самым результативным игроком матча стал Мелвин Эджим, набравший 21 очко. Именно его точный бросок с сиреной принёс казанцам победу. У «Нижнего Новгорода» отличился Стеван Еловац, на его счету 21 очко.

Счёт в серии до трёх побед стал 2:1 в пользу казанского клуба.

Победитель противостояния встретится в полуфинале с подмосковными «Химками».

Ранее «Химки» обыграли «Локомотив-Кубань» и вышли в «Финал четырёх» Единой лиги ВТБ.