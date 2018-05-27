Данни заявил о готовности вернуться в «Зенит»

Бывший полузащитник и капитан «Зенита» Мигель Данни заявил о готовности вернуться в клуб.

«Я вообще не хотел уходить. Мог бы провести в клубе ещё несколько лет. Но сменились руководство, тренер, мой контракт закончился. Новое руководство и Роберто Манчини не захотели меня видеть в клубе. Так что я стал искать другие варианты», — приводит слова Данни «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не исключает своего возвращения в «Зенит» в будущем.

«Скоро буду решать, что делать дальше. Если когда-нибудь, да даже в следующем году, «Зенит» меня пригласит, я с удовольствием вернусь. «Зенит» — мой дом. Я ещё способен поиграть год-два. Легко!» — добавил португалец.

Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что «Зенит» больше не ждёт ответа от Маурицио Сарри и назначит на должность главного тренера Сергея Семака.