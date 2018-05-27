Болельщики создали петицию, призывающую УЕФА и ФИФА наказать Рамоса

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Болельщики создали петицию, в которой призывают Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) принять меры в отношении защитника «Реала» Серхио Рамоса из-за его поступков в финальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

В петиции утверждается, что Рамос умышленно нанёс травму Мохаммеду Салаху, а также указывается, что защитник благодаря симуляции вынудил арбитра показать Садио Мане жёлтую карточку.

Отмечается, что такое поведение 32-летнего защитника является «ужасным примером для будущих поколений» и что Рамос вместо честной борьбы использует различные уловки, что противоречит духу игры и фейр-плей.

На данный момент петицию подписали более 180 тыс. человек.

Ранее немецкие СМИ обратили внимание на то, что Рамос ударил Кариуса локтем за две минуты до гола.

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