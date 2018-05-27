Болельщики создали петицию, призывающую УЕФА и ФИФА наказать Рамоса
В петиции утверждается, что Рамос умышленно нанёс травму Мохаммеду Салаху, а также указывается, что защитник благодаря симуляции вынудил арбитра показать Садио Мане жёлтую карточку.
Отмечается, что такое поведение 32-летнего защитника является «ужасным примером для будущих поколений» и что Рамос вместо честной борьбы использует различные уловки, что противоречит духу игры и фейр-плей.
На данный момент петицию подписали более 180 тыс. человек.
Ранее немецкие СМИ обратили внимание на то, что Рамос ударил Кариуса локтем за две минуты до гола.