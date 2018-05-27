«Зенит» одержал вторую победу над «Автодором» в серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ

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Санкт-петербургский «Зенит» на выезде обыграл саратовский «Автодор» во втором матче серии 1/4 финала баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 79:73.

Наибольшую результативность в матче показал форвард «Автодора» Майка Даунс, набравший 22 очка и совершивший 12 подборов. 18 очков в активе Коти Кларка.

В составе «Зенита» по 17 очков набрали Шейн Уиттингтон и Евгений Воронов.

Счёт в серии до трёх побед стал 2:0. 

Следующая игра пройдёт 29 мая в Саратове.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» обыграл УНИКС и сравнял счёт в серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

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