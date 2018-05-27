«Зенит» одержал вторую победу над «Автодором» в серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ
Встреча завершилась со счётом 79:73.
Наибольшую результативность в матче показал форвард «Автодора» Майка Даунс, набравший 22 очка и совершивший 12 подборов. 18 очков в активе Коти Кларка.
В составе «Зенита» по 17 очков набрали Шейн Уиттингтон и Евгений Воронов.
Счёт в серии до трёх побед стал 2:0.
Следующая игра пройдёт 29 мая в Саратове.
Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» обыграл УНИКС и сравнял счёт в серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ.