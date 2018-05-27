Муса помог выйти на свободу 40 нигерийским заключённым, погасив их долги

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Нападающий сборной Нигерии по футболу Ахмед Муса помог освободить из тюрьмы 40 заключённых, осуждённых в нигерийском городе Кано за неуплату долгов.

Как сообщает Sporting Life, Муса вызвался выплатить долги после того, как узнал от тюремных чиновников, почему люди были приговорены к заключению.

Отмечается, что он также пожертвовал продукты и деньги беднякам.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» не будет подписывать Мусу до ЧМ-2018 по футболу.

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