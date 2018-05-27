Клопп: травма Салаха очень серьёзная, он в больнице

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму полузащитника Мохамеда Салаха, которую тот получил в финальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Травма серьёзная, очень серьёзная. Он в больнице, ему делают рентген. Или ключица, или само плечо. Ничего хорошего, такие дела», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

Ранее в сборной Египта по футболу прокомментировали травму Салаха.

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