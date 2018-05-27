Клопп: травма Салаха очень серьёзная, он в больнице
«Травма серьёзная, очень серьёзная. Он в больнице, ему делают рентген. Или ключица, или само плечо. Ничего хорошего, такие дела», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.
Клопп о травме Салаха: "Травма серьезная, очень серьезная. Он в больнице, ему делают рентген. Или ключица, или само плечо. Ничего хорошего, такие дела"#финалЛЧpic.twitter.com/g1T58JgbC2— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 26 мая 2018 г.
Ранее в сборной Египта по футболу прокомментировали травму Салаха.