Бензема сравнялся с ван Нистелроем по голам в Лиге чемпионов

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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вышел на четвёртое место в списке бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

В финале сезона-2017/18 с «Ливерпулем» 30-летний француз забил свой 56-й мяч в розыгрышах турнира.

Таким образом, он сравнялся по данному показателю с бывшим форвардом «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Рудом ван Нистелроем.

Ранее сообщалось, что «Реал» стал первым клубом в истории, трижды подряд выигравшим Лигу чемпионов.

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