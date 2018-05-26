Бензема сравнялся с ван Нистелроем по голам в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вышел на четвёртое место в списке бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

В финале сезона-2017/18 с «Ливерпулем» 30-летний француз забил свой 56-й мяч в розыгрышах турнира.

Таким образом, он сравнялся по данному показателю с бывшим форвардом «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Рудом ван Нистелроем.

Ранее сообщалось, что «Реал» стал первым клубом в истории, трижды подряд выигравшим Лигу чемпионов.