Неизвестные осквернили могилы игроков ярославского «Локомотива»

В Ярославле, на Леонтьевском кладбище неизвестные осквернили могилы погибших хоккеистов «Локомотива». Об этом сообщила режиссёр документального фильма об игроке команды Иване Ткаченко Елена Михеева.

По её словам, с мемориалов исчезли цветы и вещи, оставленные родственниками и друзьями погибших игроков.

«Сегодня какие-то нелюди варварски вырвали цветы на могилах ребят, разворовали всё, что приносили родственники, друзья и просто неравнодушные люди. Может, кто видел? Нельзя это оставлять безнаказанно! Такое происходит уже не в первый раз», — написала Михеева в Facebook.

7 сентября 2011 года разбился самолёт с игроками ярославской хоккейной команды «Локомотив». Як-42 упал в районе аэропорта Туношна. В результате авиакатастрофы выжил только один член экипажа — Александр Сизов. При падении самолёта уцелел также хоккеист Александр Галимов, но спустя несколько дней он скончался от множественных ожогов.

Погибших игроков похоронили на Леонтьевском кладбище. Расследование уголовного дела по факту трагедии завершилось только в конце 2017 года, когда следователи признали виновными пилотов разбившегося самолёта.