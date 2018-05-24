Состоялась жеребьёвка мужского теннисного турнира «Ролан Гаррос»

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Состоялась жеребьёвка мужского теннисного турнира Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос».

Первый сеяный турнира испанец Рафаэль Надаль сыграет с украинцем Александром Долгополовым.

Соперники российских теннисистов распределились следующим образом:

Михаил Южный — Малек Жазири (Тунис);

Даниил Медведев — Люка Пуи (Франция, 15-й сеяный);

Карен Хачанов — Андреас Хайдер-Маурер (Австрия);

Евгений Донской — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв принял решение сняться с Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

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