Состоялась жеребьёвка мужского теннисного турнира «Ролан Гаррос»
Первый сеяный турнира испанец Рафаэль Надаль сыграет с украинцем Александром Долгополовым.
Соперники российских теннисистов распределились следующим образом:
Михаил Южный — Малек Жазири (Тунис);
Даниил Медведев — Люка Пуи (Франция, 15-й сеяный);
Карен Хачанов — Андреас Хайдер-Маурер (Австрия);
Евгений Донской — Ян-Леннард Штруфф (Германия).
Ранее российский теннисист Андрей Рублёв принял решение сняться с Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».