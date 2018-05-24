Легенда «Манчестер Юнайтед» Скоулз загнал мяч в лунку из песчаной ямы на турнире по гольфу
Во время прохождения одной из лунок мяч Скоулза оказался в песчаной яме. Перед ударом репортёр Sky Sports заявил, что загнать мяч в лунку в такой ситуации невозможно. Однако Скоулз ему возразил.
«Я собираюсь забить отсюда», — приводит слова Скоулза Twitter Европейского тура.
Спустя несколько секунд Скоулз нанёс удар, и мяч оказался в лунке.
«Что я говорил?! Я же сказал, что пройду её», — сказал после удара бывший футболист.
100% Paul Scholes 👏🏻👏🏻👏🏻— The European Tour (@EuropeanTour) 23 мая 2018 г.
📹 via @SkySportsGolfpic.twitter.com/M931E7klyj
Ранее стало известно, что знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс впервые за два года примет участие в турнире.