Легенда «Манчестер Юнайтед» Скоулз загнал мяч в лунку из песчаной ямы на турнире по гольфу

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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выступил на турнире BMW PGA Championship по гольфу.

Во время прохождения одной из лунок мяч Скоулза оказался в песчаной яме. Перед ударом репортёр Sky Sports заявил, что загнать мяч в лунку в такой ситуации невозможно. Однако Скоулз ему возразил.

«Я собираюсь забить отсюда», — приводит слова Скоулза Twitter Европейского тура.

Спустя несколько секунд Скоулз нанёс удар, и мяч оказался в лунке.

«Что я говорил?! Я же сказал, что пройду её», — сказал после удара бывший футболист.

Ранее стало известно, что знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс впервые за два года примет участие в турнире.

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