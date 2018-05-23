УНИКС победил «Нижний Новгород» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС на своей площадке нанёс поражение «Нижнему Новгороду» в первом матче серии 1/4 финала баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча завершилась со счётом 84:66.
Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Мелвин Эджим, набравший 16 очков.
14 очков «Нижнему Новгороду» принёс Стеван Еловац.
Счёт в серии до трёх побед стал 1:0.
Следующая игра пройдёт 26 мая в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что «Химки» обыграли «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.
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