УНИКС победил «Нижний Новгород» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

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Казанский УНИКС на своей площадке нанёс поражение «Нижнему Новгороду» в первом матче серии 1/4 финала баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 84:66.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Мелвин Эджим, набравший 16 очков.

14 очков «Нижнему Новгороду» принёс Стеван Еловац.

Счёт в серии до трёх побед стал 1:0.

Следующая игра пройдёт 26 мая в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что «Химки» обыграли «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

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