СМИ: Террористы планируют атаки в Киеве во время финала футбольной Лиги чемпионов

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Террористы угрожают проведением терактов во время финала футбольной Лиги чемпионов, который пройдёт в Киеве 26 мая.

Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, сообщения с угрозами поступают в частных переписках в приложении Telegram, где террористов-одиночек призывают нападать на людей в столице Украины, используя холодное оружие и автотранспорт для нанесения вреда болельщикам.

Британская разведка считает, что террористы хотят вызвать панику перед чемпионатом мира 2018 года, который пройдёт в России.

Ранее в Киеве назвали ложной информацию о массовом возврате билетов на финал ЛЧ.

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