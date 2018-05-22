СМИ: Террористы планируют атаки в Киеве во время финала футбольной Лиги чемпионов

Террористы угрожают проведением терактов во время финала футбольной Лиги чемпионов, который пройдёт в Киеве 26 мая.

Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, сообщения с угрозами поступают в частных переписках в приложении Telegram, где террористов-одиночек призывают нападать на людей в столице Украины, используя холодное оружие и автотранспорт для нанесения вреда болельщикам.

Британская разведка считает, что террористы хотят вызвать панику перед чемпионатом мира 2018 года, который пройдёт в России.

Ранее в Киеве назвали ложной информацию о массовом возврате билетов на финал ЛЧ.