Боец ММА Харитонов проведёт поединок в рамках турнира М-1 Challenge 92 на ПМЭФ

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов проведёт поединок с Сергеем Вязигиным в рамках турнира М-1 Challenge 92 на Петербургском международном экономическом форуме.

В рамках ПМЭФ также пройдут следующие бои. В весовой категории до 56,7 кг: Александр Доскальчук (Украина) — Арман Ашимов (Казахстан); до 61,3 кг: Александр Осетров (Россия) — Баир Штепин (Россия); до 65,8 кг: Михаил Кузнецов (Россия) — Никита Солонин (Россия); до 70,3 кг: Хельсон Энрикес (Ангола) — Алексей Ильенко (Россия); до 70,3 кг: Микаэль Лебу (Франция)— Павел Гордеев (Россия); до 77,1 кг: Тьяго Варежао (Бразилия) — Сергей Романов (Россия); до 77,1 кг: Амиран Гоголадзе (Грузия) — Темирлан Шарипов (Россия); до 77,1 кг: Жоилтон Сантос (Бразилия) — Данила Приказа (Россия); до 93 кг: Гига Кухалашвили (Россия) — Хадис Ибрагимов (Россия); свыше 120 кг: Фредди Эль Гиганте Гонзалез (Испания) — Максим Баруздин (Россия). Турнир М-1 Challenge 92 состоится 24 мая. Ранее Союз ММА России был признан объединённой международной федерацией.