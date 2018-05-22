Боец ММА Харитонов проведёт поединок в рамках турнира М-1 Challenge 92 на ПМЭФ

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов проведёт поединок с Сергеем Вязигиным в рамках турнира М-1 Challenge 92 на Петербургском международном экономическом форуме.

В рамках ПМЭФ также пройдут следующие бои.

В весовой категории до 56,7 кг: Александр Доскальчук (Украина) — Арман Ашимов (Казахстан); 

до 61,3 кг: Александр Осетров (Россия) — Баир Штепин (Россия);

до 65,8 кг: Михаил Кузнецов (Россия) — Никита Солонин (Россия);

до 70,3 кг: Хельсон Энрикес (Ангола) — Алексей Ильенко (Россия);

до 70,3 кг: Микаэль Лебу (Франция)— Павел Гордеев (Россия);

до 77,1 кг: Тьяго Варежао (Бразилия) — Сергей Романов (Россия);

до 77,1 кг: Амиран Гоголадзе (Грузия) — Темирлан Шарипов (Россия);

до 77,1 кг: Жоилтон Сантос (Бразилия) — Данила Приказа (Россия);

до 93 кг: Гига Кухалашвили (Россия) — Хадис Ибрагимов (Россия);

свыше 120 кг: Фредди Эль Гиганте Гонзалез (Испания) — Максим Баруздин (Россия).

Турнир М-1 Challenge 92 состоится 24 мая.

Ранее Союз ММА России был признан объединённой международной федерацией.

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