Защитник сборной России Яковлев подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Джерси»
Защитник сборной России, олимпийский чемпион 2018 года Егор Яковлев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз».
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение между сторонами рассчитано на один год.
Предыдущей командой Яковлева был санкт-петербургский СКА, за который он выступал с 2015 по 2018 год.
Ранее сообщалось, что «Вегас» победил «Виннипег» и стал первым финалистом Кубка Стэнли.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен