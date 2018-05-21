Защитник сборной России Яковлев подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Джерси»

Защитник сборной России, олимпийский чемпион 2018 года Егор Яковлев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение между сторонами рассчитано на один год.

Предыдущей командой Яковлева был санкт-петербургский СКА, за который он выступал с 2015 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что «Вегас» победил «Виннипег» и стал первым финалистом Кубка Стэнли.