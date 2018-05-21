Защитник сборной России Яковлев подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Джерси»

Короткая ссылка
Защитник сборной России, олимпийский чемпион 2018 года Егор Яковлев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение между сторонами рассчитано на один год.

Предыдущей командой Яковлева был санкт-петербургский СКА, за который он выступал с 2015 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что «Вегас» победил «Виннипег» и стал первым финалистом Кубка Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных