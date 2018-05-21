СМИ: «Динамо» проявляет интерес к автору победного гола в финале Кубка России по футболу

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Московское «Динамо» заинтересовано в подписании полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Прошедший сезон игрок провёл в аренде в «Тосно» из Ленинградской области. В финальном матче Кубка России сезона 2017/2018 с курским «Авангардом» хавбек забил победный гол.

Отмечается, что на первый сбор следующего сезона Мирзов поедет с командой Валерия Карпина.

Ранее сообщалось, что тренер «Тосно» Парфёнов возглавит «Урал».

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