СМИ: «Динамо» проявляет интерес к автору победного гола в финале Кубка России по футболу
Московское «Динамо» заинтересовано в подписании полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.
Об этом сообщает «Чемпионат».
Прошедший сезон игрок провёл в аренде в «Тосно» из Ленинградской области. В финальном матче Кубка России сезона 2017/2018 с курским «Авангардом» хавбек забил победный гол.
Отмечается, что на первый сбор следующего сезона Мирзов поедет с командой Валерия Карпина.
Ранее сообщалось, что тренер «Тосно» Парфёнов возглавит «Урал».
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