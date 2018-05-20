Надаль победил Зверева в финале теннисного турнира в Риме

Испанец Рафаэль Надаль одержал победу над немцем Александром Зверевым в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Риме.

Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:1, 1:6, 6:3.

Продолжительность поединка составила 2 часа 6 минут.

Надаль победил на этом турнире восьмой раз в карьере и впервые с 2013 года.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Свитолина защитила титул на турнире в Риме, обыграв первую ракетку мира Халеп.