Российский саблист Решетников завоевал серебро на этапе КМ по фехтованию в Мадриде

Российский саблист Вениамин Решетников завоевал серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в Мадриде.

В финале Решетников уступил итальянцу Энрико Берре со счётом 11:15. Бронзовыми призёрами стали американец Дэрил Хомер и южнокореец О Сангук. Ранее россиянка Софья Великая стала победительницей международного турнира по фехтованию «Московская сабля».