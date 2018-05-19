Российский саблист Решетников завоевал серебро на этапе КМ по фехтованию в Мадриде
Российский саблист Вениамин Решетников завоевал серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в Мадриде.
В финале Решетников уступил итальянцу Энрико Берре со счётом 11:15.
Бронзовыми призёрами стали американец Дэрил Хомер и южнокореец О Сангук.
Ранее россиянка Софья Великая стала победительницей международного турнира по фехтованию «Московская сабля».
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