Российский саблист Решетников завоевал серебро на этапе КМ по фехтованию в Мадриде

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Российский саблист Вениамин Решетников завоевал серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в Мадриде.

В финале Решетников уступил итальянцу Энрико Берре со счётом 11:15.

Бронзовыми призёрами стали американец Дэрил Хомер и южнокореец О Сангук.

Ранее россиянка Софья Великая стала победительницей международного турнира по фехтованию «Московская сабля».

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