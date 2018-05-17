Эксперт прокомментировал матч сборной России по хоккею против Канады

Эксперт, бывший профессиональный хоккеист Евгений Чижмин в беседе с Пятым каналом прокомментировал матч сборной России против Канады.

«Я считаю, что результат не по игре. Команда была интересная. Но тут везение, скорее. Игра была до овертайма, очень хорошие голы», — заявил он.

По словам Чижмина, благодаря индивидуальным действиям хоккеистов были заброшены замечательные шайбы, но вместе с тем российская команда всегда догоняла, и ей не хватило момента.

Сборная России по хоккею впервые с 2013 года осталась без медалей ЧМ.

Ранее нападающий сборной России по хоккею Павел Дацюк заявил о желании продолжить выступления за национальную команду.