Эксперт прокомментировал матч сборной России по хоккею против Канады
«Я считаю, что результат не по игре. Команда была интересная. Но тут везение, скорее. Игра была до овертайма, очень хорошие голы», — заявил он.
По словам Чижмина, благодаря индивидуальным действиям хоккеистов были заброшены замечательные шайбы, но вместе с тем российская команда всегда догоняла, и ей не хватило момента.
Сборная России по хоккею впервые с 2013 года осталась без медалей ЧМ.
Ранее нападающий сборной России по хоккею Павел Дацюк заявил о желании продолжить выступления за национальную команду.