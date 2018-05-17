Россиянки заняли весь пьедестал на этапе Гран-при по художественной гимнастике

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Российские спортсменки заняли весь пьедестал в индивидуальном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в израильском городе Холон.

Золото завоевала Арина Аверина с 76,700 балла, серебро — у Александры Солдатовой (75,750), бронза — у Екатерины Селезнёвой (72,050).

Сборная России, в составе которой выступали Мария Толкачёва, Анастасия Татарева, Мария Кравцова, Евгения Леванова, Анастасия Шишмакова, Анастасия Близнюк, стала первой в групповом многоборье. Второе место заняла команда Украины, третье — представительницы Израиля.

Ранее россиянка Арина Аверина завоевала золотые медали в упражнениях с обручем и булавами на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в испанском городе Гвадалахара.

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