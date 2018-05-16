Агент: Буффон завершит карьеру по окончании сезона

Агент вратаря туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартино заявил, что его клиент принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании текущего сезона.

«Это не будет прощанием с Тотти, такие вещи присущи стилю Рима. Я скорее ожидаю схожести с прощанием с Дель Пьеро. В этот день будет много слёз, но все будут сдержанными», — приводит слова Мартино «Чемпионат» со ссылкой на Juvenews.

Агент отметил, что ему было приятно сопровождать «величайшего вратаря в истории футбола».

«Больше я ничего не могу сказать. Он сам расскажет вам всё послезавтра на пресс-конференции», — добавил Мартино.

Последний матч «Ювентуса» в сезоне пройдёт 19 мая, соперником команды станет «Верона».

Ранее сообщалось, что вратарь Перин согласовал контракт с «Ювентусом».