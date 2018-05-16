Агент: Буффон завершит карьеру по окончании сезона

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Агент вратаря туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартино заявил, что его клиент принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании текущего сезона.

«Это не будет прощанием с Тотти, такие вещи присущи стилю Рима. Я скорее ожидаю схожести с прощанием с Дель Пьеро. В этот день будет много слёз, но все будут сдержанными», — приводит слова Мартино «Чемпионат» со ссылкой на Juvenews.

Агент отметил, что ему было приятно сопровождать «величайшего вратаря в истории футбола».

«Больше я ничего не могу сказать. Он сам расскажет вам всё послезавтра на пресс-конференции», — добавил Мартино.

Последний матч «Ювентуса» в сезоне пройдёт 19 мая, соперником команды станет «Верона».

Ранее сообщалось, что вратарь Перин согласовал контракт с «Ювентусом».

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