Стюарды помешали фанатам «Локомотива» выбежать на поле стадиона в Туле

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Стюарды помешали болельщикам «Локомотива» выбежать на поле стадиона в Туле по окончании матча 30-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с местным «Арсеналом».

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в концовке встречи фанаты железнодорожников пытались сломать ограждение, чтобы выбежать на поле после финального свистка, но многочисленные стюарды им этого не позволили, удерживая решётки.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграет в групповом раунде следующего розыгрыша футбольной Лиги чемпионов.

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