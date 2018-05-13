Стюарды помешали фанатам «Локомотива» выбежать на поле стадиона в Туле

Стюарды помешали болельщикам «Локомотива» выбежать на поле стадиона в Туле по окончании матча 30-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с местным «Арсеналом».

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в концовке встречи фанаты железнодорожников пытались сломать ограждение, чтобы выбежать на поле после финального свистка, но многочисленные стюарды им этого не позволили, удерживая решётки.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграет в групповом раунде следующего розыгрыша футбольной Лиги чемпионов.