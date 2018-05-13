Футболист «Спартака» Промес стал лучшим бомбардиром РФПЛ сезона-2017/18
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- © Dmitry Golubovich/Global Look Press
На счету Промеса 15 забитых мячей.
Второе место занял лучший бомбардир последних двух сезонов — нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов с 14 голами.
Третью строчку поделили между собой Луис Адриано («Спартак»), Виктор Классон («Краснодар»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Александр Кокорин («Зенит») и Витиньо (ЦСКА). Они забили по 10 мячей.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» и ЦСКА сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.