Футболист «Спартака» Промес стал лучшим бомбардиром РФПЛ сезона-2017/18

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Голландский полузащитник московского «Спартака» стал лучшим бомбардиром Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по итогам сезона-2017/18.
Футболист «Спартака» Промес стал лучшим бомбардиром РФПЛ сезона-2017/18
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich/Global Look Press

На счету Промеса 15 забитых мячей.

Второе место занял лучший бомбардир последних двух сезонов — нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов с 14 голами.

Третью строчку поделили между собой Луис Адриано («Спартак»), Виктор Классон («Краснодар»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Александр Кокорин («Зенит») и Витиньо (ЦСКА). Они забили по 10 мячей.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и ЦСКА сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

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