Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Испании, Сироткин — 20-й

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в ходе третьей свободной практики Гран-при Испании.

Лучший круг у британца — 1 минута 17,281 секунды.

Второй результат показал напарник Хэмилтона финн Валттери Боттас (отставание 0,013), тройку лучших замкнул немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель (+0,269).

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин показал 20-е время (+2,628).

Ранее пилоты команды «Мерседес» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон показали лучшие результаты по итогам первой и второй тренировочных сессий пятого этапа «Формулы-1» Гран-при Испании.