Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Испании, Сироткин — 20-й
Лучший круг у британца — 1 минута 17,281 секунды.
The championship leader is on top heading into qualifying— Formula 1 (@F1) 12 мая 2018 г.
Both @HaasF1Team cars make the top 10 💪#SpanishGP 🇪🇸 #F1pic.twitter.com/O0RVXxv7A9
Второй результат показал напарник Хэмилтона финн Валттери Боттас (отставание 0,013), тройку лучших замкнул немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель (+0,269).
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин показал 20-е время (+2,628).
Ранее пилоты команды «Мерседес» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон показали лучшие результаты по итогам первой и второй тренировочных сессий пятого этапа «Формулы-1» Гран-при Испании.