Россия подала заявку на проведение ЧМ-2023 по хоккею

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил, что Россия подала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года.

«Мы подали заявку до 1 апреля», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Россия становилась страной — хозяйкой чемпионата мира три раза: в 2000 году (Санкт-Петербург), в 2007 году (Москва и Мытищи), в 2016 году (Москва и Санкт-Петербург).

Ранее сообщалось, что ФХР близка к получению права провести чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге.