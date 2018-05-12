Россия подала заявку на проведение ЧМ-2023 по хоккею
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил, что Россия подала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года.
«Мы подали заявку до 1 апреля», — цитирует Ротенберга ТАСС.
Россия становилась страной — хозяйкой чемпионата мира три раза: в 2000 году (Санкт-Петербург), в 2007 году (Москва и Мытищи), в 2016 году (Москва и Санкт-Петербург).
Ранее сообщалось, что ФХР близка к получению права провести чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге.
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