Видоизменённый Кубок Дэвиса может состояться в Испании или Франции в следующем году

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса Испании (RFET) Мигель Диас поделился планами насчёт возможного места проведения видоизменённого Кубка Дэвиса 2019 года.

По планам Международной федерации тенниса (ITF), с 2019 года все матчи Мировой группы Кубка Дэвиса будут проводиться в ноябре в одном месте. Встречи будут состоять из трёх матчей, а не из пяти.

«Мы просматриваем варианты формулы турнира, согласно которой четвертьфиналы, полуфиналы и финал будут проводиться в Мадриде или во Франции», — приводит слова Диаса РИА Новости.

Он также добавил, что решение о месте проведения соревнования будет принято на заседании RFET в конце мая.

Ранее бывшая первая ракетка мира, капитан сборной Австралии по теннису Ллейтон Хьюитт раскритиковал ITF за намерение изменить формат Кубка Дэвиса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных