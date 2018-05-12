Видоизменённый Кубок Дэвиса может состояться в Испании или Франции в следующем году

Президент Федерации тенниса Испании (RFET) Мигель Диас поделился планами насчёт возможного места проведения видоизменённого Кубка Дэвиса 2019 года.

По планам Международной федерации тенниса (ITF), с 2019 года все матчи Мировой группы Кубка Дэвиса будут проводиться в ноябре в одном месте. Встречи будут состоять из трёх матчей, а не из пяти.

«Мы просматриваем варианты формулы турнира, согласно которой четвертьфиналы, полуфиналы и финал будут проводиться в Мадриде или во Франции», — приводит слова Диаса РИА Новости.

Он также добавил, что решение о месте проведения соревнования будет принято на заседании RFET в конце мая.

Ранее бывшая первая ракетка мира, капитан сборной Австралии по теннису Ллейтон Хьюитт раскритиковал ITF за намерение изменить формат Кубка Дэвиса.