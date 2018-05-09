Более 200 тысяч болельщиков посетили матчи ЧМ по хоккею за первые пять дней турнира

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Более 200 тыс. зрителей посетили матчи чемпионата мира по хоккею 2018 года в Дании по итогам первых пяти дней турнира.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов турнира.

«Мы поражены поддержкой зрителей на обеих аренах. Естественно, датские фанаты купили большую часть билетов на матчи в Хернинге, а в Копенгагене было хорошее сочетание болельщиков из стран, команды которых играют в этом городе», — рассказал президент Датской хоккейной ассоциации Хенрик Бах Нильсен.

Ранее сообщалось, что в оргкомитете чемпионата мира по хоккею ожидают аншлаг на матче Россия — Чехия.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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