Более 200 тысяч болельщиков посетили матчи ЧМ по хоккею за первые пять дней турнира
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов турнира.
«Мы поражены поддержкой зрителей на обеих аренах. Естественно, датские фанаты купили большую часть билетов на матчи в Хернинге, а в Копенгагене было хорошее сочетание болельщиков из стран, команды которых играют в этом городе», — рассказал президент Датской хоккейной ассоциации Хенрик Бах Нильсен.
Ранее сообщалось, что в оргкомитете чемпионата мира по хоккею ожидают аншлаг на матче Россия — Чехия.